Meerut News: स्टेप टू सक्सेस ने श्रीवान्या क्रिकेट एकेडमी को हराया

मेरठ। पंचवटी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे दूसरे अचीवर्स क्रिकेट कप में सोमवार को एक मुकाबला खेला गया। इसमें स्टेप टू सक्सेस एकेडमी की टीम ने श्रीवान्या क्रिकेट एकेडमी खरखौदा को हराया।श्रीवान्या क्रिकेट एकेडमी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 43.3 ओवर में 10 विकेट पर 151 रन बनाए। इसमें आरव वशिष्ठ और संस्कार ने 31-31 व शुभांकर ने 23 रन बनाए। स्टेप टू सक्सेस के गेंदबाज तुषार पाल ने 4, विराट चौधरी ने तीन व युग ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी स्टेप टू सक्सेस की टीम ने 36.4 ओवर में दो विकेट खोकर 152 रन बनाकर लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। देव रजोड़ा ने शानदार 74 रन की पारी खेली। इसमें तुषार पाल 48 रन बनाकर नाबाद रहे। गेंदबाजी में प्रखर बिश्नोई ने एक विकेट लिया। स्टेप टू सक्सेस की टीम ने आठ विकेट से मैच को जीता लिया। प्लेयर ऑफ द मैच तुषार पाल व फाइटर ऑफ द मैच आरव वशिष्ठ को कोच मोहित, कोच उमेश वर्मा ने पुरस्कार देकर सम्मानित किया।