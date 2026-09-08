Meerut News: सपा की बैठक में भाजपा सरकार पर साधा निशाना

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दौराला। अझौता गांव में मंगलवार को समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ की बैठक सुनील कुमार के आवास पर हुई। जिला अध्यक्ष डॉ. संजीव चिरौड़ी के नेतृत्व में हुई बैठक में अनुसूचित जाति के लोगों पर कथित अत्याचार बढ़ने पर रोष जताया गया।डॉ. संजीव चिरौड़ी ने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए कहा कि दलित शोषित और वंचित समाज आगामी विधानसभा चुनाव में भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं से पार्टी की नीतियों और विचारधारा को जन-जन तक पहुंचाने का आह्वान किया।डॉ. गुलचंद अझौता ने भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। उन्होंने पार्टी की नीतियों में आस्था जताते हुए उन्हें लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लिया। डॉ. गुलचंद को अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ में जिला सचिव की जिम्मेदारी दी गई। इसके अलावा सुनील अझौता को दौराला ब्लॉक अध्यक्ष, रफीक सिद्दीकी को लावड़ नगर अध्यक्ष, ओबीसी प्रकोष्ठ अमर सिंह जैनपुर को जिला संगठन मंत्री एससी प्रकोष्ठ मोहम्मद सुफियान को लावड़ नगर अध्यक्ष ओबीसी प्रकोष्ठ मोहम्मद इरफान अंसारी को नगर संगठन मंत्री और सादिक महल को सरधना विधानसभा सचिव मनोनीत किया गया। बैठक में ओबीसी प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष विजयपाल कश्यप और सपा उपाध्यक्ष राज्यपाल शर्मा इकलौता समेत कार्यकर्ता मौजूद रहे।