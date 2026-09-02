Meerut News: माछरा डिग्री कॉलेज में निकला सांप

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माछरा। चौधरी शिवनाथ सिंह शांडिल्य पीजी कॉलेज में बुधवार को उस समय अफरा-तफरी का माहौल बन गया जब रसायन विज्ञान विभाग से अचानक एक सांप बाहर निकलकर उद्यान विभाग की ओर जाने लगा। परिसर में सांप देखते ही छात्रों और स्टाफ में अफरातफरी मच गई। गनीमत यह रही कि सांप पर समय रहते लोगों की नजर पड़ गई, जिसकी सूचना पर वन विभाग को दी गई, जहां से वनकर्मी मनोज कुमार ने सावधानीपूर्वक सांप को पकड़ लिया। वनकर्मी मनोज कुमार ने बताया कि पकड़े गए सांप को सुरक्षित वन अभयारण्य में छोड़ दिया जाएगा।