Meerut News: नशीले पदार्थ गांजे के साथ तस्कर गिरफ्तार, बाइक भी जब्त

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सरूरपुर। पुलिस ने चेकिंग के दौरान एक किलो गांजे के साथ तस्कर अनीस को गिरफ्तार किया है। अनीस श्यामनगर, लिसाड़ी गेट का निवासी है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक किलो गांजा और बाइक जब्त की है। सीओ सरधना आशुतोष कुमार ने बताया कि बृहस्पतिवार को सरूरपुर पुलिस सरधना-बरनावा मार्ग पर संदिग्ध वाहनों की चेकिंग कर रही थी। इसी दौरान बरनावा की ओर से आ रहे बाइक सवार को रुकने का इशारा किया गया। पुलिस को देखकर अनीस भागने लगा। पुलिसकर्मियों ने पीछा कर उसे पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से करीब एक किलो गांजा बरामद हुआ। पुलिस अब गांजे के स्रोत और आपूर्ति के संबंध में पूछताछ कर रही है।