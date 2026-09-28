Meerut News: बाइक से पेट्रोल निकालकर पत्नी पर उड़ेला, आग लगाने का प्रयास
मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:54 PM IST
Updated Mon, 28 Sep 2026 09:54 PM IST
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पीड़िता की मां ने आरोप लगाकर दामाद के खिलाफ थाने में दी तहरीर
संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। कस्बे के मोहल्ला मंडी चमारान नई बस्ती में विवाहिता के साथ मारपीट और पेट्रोल डालकर आग लगाने के प्रयास किया गया। पीड़िता की मां ने अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरधना थाने में तहरीर दी है।
शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र निवासी सुमन पत्नी बग्गा ने सरधना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी साजिदा की शादी करीब आठ वर्ष पहले सरधना के मोहल्ला मंडी चमारान निवासी आरोपी युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के शुरुआती करीब पांच वर्ष तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद आए दिन बेटी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगा।
आरोप लगाया कि 24 सितंबर को दहेज में दी गई स्प्लेंडर बाइक उसके भाइयों के चलाने के लिए दी थी। इसी बात को लेकर साजिदा ने विरोध किया तो आरोप है कि पति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद बाइक से पेट्रोल निकालकर साजिदा के ऊपर उड़ेल दिया और आग लगाने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उसे बचाया।
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पीड़िता की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को पति से जान-माल का खतरा बना हुआ है। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।
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सरधना। कस्बे के मोहल्ला मंडी चमारान नई बस्ती में विवाहिता के साथ मारपीट और पेट्रोल डालकर आग लगाने के प्रयास किया गया। पीड़िता की मां ने अपने दामाद पर गंभीर आरोप लगाते हुए सरधना थाने में तहरीर दी है।
शामली जिले के थानाभवन क्षेत्र निवासी सुमन पत्नी बग्गा ने सरधना पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनकी बेटी साजिदा की शादी करीब आठ वर्ष पहले सरधना के मोहल्ला मंडी चमारान निवासी आरोपी युवक के साथ हुई थी। आरोप है कि शादी के शुरुआती करीब पांच वर्ष तक सब ठीक रहा, लेकिन इसके बाद आए दिन बेटी के साथ गाली-गलौज और मारपीट करने लगा।
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आरोप लगाया कि 24 सितंबर को दहेज में दी गई स्प्लेंडर बाइक उसके भाइयों के चलाने के लिए दी थी। इसी बात को लेकर साजिदा ने विरोध किया तो आरोप है कि पति ने उसके साथ मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद बाइक से पेट्रोल निकालकर साजिदा के ऊपर उड़ेल दिया और आग लगाने का प्रयास किया। महिला के शोर मचाने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और उसे बचाया।
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पीड़िता की मां का आरोप है कि उनकी बेटी को पति से जान-माल का खतरा बना हुआ है। सीओ आशुतोष कुमार का कहना है कि तहरीर के आधार पर जांच कराई जा रही है। रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।