Meerut News: श्रीवान्या क्रिकेट एकेडमी ने 39 रन से मैच जीता

मेरठ। घाट रोड स्थित पंचवटी क्रिकेट एकेडमी में चल रहे सेकेंड अचीवर्स कप में बृहस्पतिवार को युवा क्रिकेट एकेडमी और श्रीवान्या क्रिकेट एकेडमी के बीच मैच हुआ। इसमें श्रीवान्या एकेडमी की टीम ने 39 रन से मैच जीता।श्रीवान्या क्रिकेट एकेडमी की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में पांच विकेट के नुकसान पर 216 रन बनाए। इसमें प्रतीक तोमर ने नाबाद 67, जयवर्धन ने 47, आरव ने 34 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में फैज, देव ने एक-एक विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी युवा क्रिकेट एकेडमी की टीम 40 ओवर में 177 रन पर ऑल आउट हो गई। टीम की ओर से आर्यन ने 53, जतिन ने 20 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में प्रखर विश्नोई ने 4, प्रतीक ने 3 विकेट लिए। श्रीवान्या एकेडमी की टीम ने 39 रन से मैच जीतकर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। प्लेयर ऑफ द मैच प्रतीक व फाइटर ऑफ द मैच देव को चुना गया। इस मौके पर सोमपाल, ऋषभ व उमेश ने खिलाड़ियों को सम्मानित किया।