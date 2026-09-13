Meerut News: कृष्ण छठी पर मंदिरों में गूंजे भजन, लगा भंडारा
मेरठ ब्यूरो
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:58 PM IST
Updated Sun, 13 Sep 2026 01:58 PM IST
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मेरठ। भगवान श्रीकृष्ण की छठी के अवसर पर सिद्धपीठ भैरव मंदिर तीरगरान में पूजन आरती के बाद राधा कृष्ण को माखन मिश्री और छप्पन भोग का भोग लगाया गया। मुख्य पुजारी पंडित गीताराम सोडियाल ने पूजन कराया। इसके बाद कढ़ी-चावल का भंडारा हुआ। कार्यक्रम में अध्यक्ष विशाल राठी, कोषाध्यक्ष आशीष रस्तौगी, महामंत्री विशाल रस्तौगी, रोहित रस्तौगी, आदित्य शारदा, अनिल वर्मा, गौरव शारदा, सुमित अग्रवाल, प्रिंस चौरसिया, शुभम गुप्ता, निखिल शारदा और सनी कंसल रहे। वहीं, मानसरोवर कॉलोनी स्थित बाबा मानस नाथ महादेव मंदिर में श्रीकृष्ण छठी महोत्सव मनाया गया। महिलाओं ने भजन-कीर्तन किया। इस अवसर पर नरेंद्र कुमार वर्मा, अजय त्यागी, सुरेंद्र गुप्ता, गौरव मित्तल, राकेश शर्मा, अनुज गोयल, रचना शर्मा, मनीषा रही।
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