Meerut News: शूटिंग प्रतियोगिता में शामिल होंगे छह जिलों के खिलाड़ी

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। एक और दो सितंबर को होने वाली माध्यमिक शिक्षा विभाग की खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी पूरी हो चुकी है। पिलोना शूटिंग रेंज में प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा माध्यमिक मंडलीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता भी सितंबर के आखिर में मेरठ में ही की जाएगी।प्रतियोगिता में हापुड़, बागपत, बुलंदशहर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतमबुद्धनगर आदि जिलों से 250 से अधिक खिलाड़ी यहां मेरठ में आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए विभाग की ओर से भी पूरी तैयारी की जा रही है। शूटिंग रेंज का भी चयन किया जा चुका है।अंडर 14 से लेकर सीनियर वर्ग तक में खिलाड़ी प्रतिभाग करेंगे। प्रतियागिता में अच्छा प्रदर्शन करने वाले शूटरों का चयन आगामी राज्य प्रतियोगिता के लिए किया जाएगा। इस प्रतियोगिता के आधार पर ही टीम का चयन होगा। इसके अलावा माध्यमिक बॉक्सिंग प्रतियोगिता भी सितंबर में प्रभावित है। माह के आखिर में मेरठ में ही प्रतियोगिता का आयोजन होगा।इसमें भी सभी भार वर्ग में 300 से अधिक बॉक्सर प्रतिभाग करेंगे। इसके लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। मंडलीय क्रीड़ा अधिकारी सुषमा ने बताया कि प्रतियोगिता को लेकर विभाग की ओर से तैयारी की जा रही है। तकनीकी टीम का भी चयन किया जा चुका है। दोनों प्रतियोगिता के लिए राज्य प्रतियोगिता को भी टीम यहीं से चयनित होगी।