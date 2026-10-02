Meerut News: रवींद्र गुर्जर ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष का किया आह्वान

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माई सिटी रिपोर्टर

मेरठ।

संयुक्त व्यापार संघ और संयुक्त मेरठ बचाओ संघर्ष समिति की बैठक रवींद्र गुर्जर के आवास पर हुई। इसमें मेरठ बचाने के लिए आगे की रणनीति और आंदोलन की योजना पर चर्चा की गई। उल्देपुर और जागृति विहार के व्यापारियों समेत जिले के जिम्मेदार व्यापारी शामिल हुए। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता और समिति अध्यक्ष रवींद्र गुर्जर ने एकजुट होकर संघर्ष करने का आह्वान किया। सभी ने साथ रहने और कंधे से कंधा मिलाकर आंदोलन में सहयोग का भरोसा दिलाया। बैठक में तरुण गुप्ता, बाबू राम जाटव, आशु खरबंदा, पवन बंसल, परवीन गोयल और रविंद्र चौहान आदि मौजूद रहे।

.मेरठ बचाने को व्यापारियों ने बनाई आंदोलन की रणनीति