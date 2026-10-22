शामली: गोवंश को बचाने के लिए ब्रेक लगाते ही कंटेनर में लगी आग, देखते ही देखते वाहन राख; चालक सुरक्षित

चालक ने वाहन से उतरकर बचाई जान

कंटेनर में आग लगते ही चालक सद्दाम ने किसी तरह वाहन से बाहर निकलकर अपनी जान बचाई। आग तेजी से फैलने के कारण कंटेनर पूरी तरह जल गया। हादसे में चालक के सुरक्षित बचने से राहत रही।



घटना की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने आग बुझाने के लिए शामली से दमकल की गाड़ियां बुलवाईं, लेकिन दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले ही वाहन जलकर राख हो चुका था।



सड़क पर यातायात हुआ प्रभावित

कंटेनर में आग लगने की घटना के कारण ऊन रोड पर कुछ देर के लिए यातायात भी प्रभावित रहा। आग से वाहन को भारी नुकसान हुआ है। हालांकि, हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।



एएसपी सुमित ने बताया कि कंटेनर में आग लगने की सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची थी। उन्होंने कहा कि पीड़ित की ओर से अभी तक कोई तहरीर नहीं मिली है।