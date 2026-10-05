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Meerut News: सरधना में सात दिवसीय बहुउद्देशीय सेवा शिविर का शुभारंभ

Mon, 05 Oct 2026 06:34 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:34 PM IST
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Seven-day multi-purpose service camp inaugurated in Sardhana
सरधना। सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर पालिका परिसर में सात दिवसीय बहुउद्देशीय सेवा शिविर का शुभा
सरधना। नगर पालिका परिसर में सेवा संकल्प अभियान के तहत सात दिवसीय बहुउद्देशीय सेवा शिविर का शुभारंभ किया गया। इसका उद्देश्य प्रदेश सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी पात्र लोगों तक पहुंचाना और उन्हें लाभ दिलाना है। यह शिविर पालिका चेयरपर्सन सबीला बेगम और अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला के निर्देश पर आयोजित हुआ। इसमें योजना प्रभारी, पालिका कर्मचारी और स्वास्थ्य, समाज कल्याण, शिक्षा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। वह लोगों को योजनाओं की जानकारी दे रहे हैं और मौके पर ही लाभ दिलाने का प्रयास कर रहे हैं। प्रतिदिन बड़ी संख्या में नगरवासी शिविर में पहुंचकर जानकारी ले रहे हैं। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने बताया कि शिविर सात दिन तक चलेगा। उन्होंने नगरवासियों से अपील की कि वह शिविर में पहुंचकर योजनाओं का लाभ उठाएं।
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