Meerut News: यौन शोषण के आरोपी को जेल भेजा

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मवाना। पुलिस ने शादी का झांसा देकर यौन शोषण कर जान से मारने की धमकी देने के मामले में वांछित अभियुक्त शेर खान गिरफ्तार किया है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि पुलिस ने सूचना पर गांव सठला से वांछित अभियुक्त शेर खान को गिरफ्तार किया है। 24 अक्तूबर को पीड़ित पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोपी शेर खान ने शादी का झांसा देकर उसका शारीरिक शोषण किया। इसके बाद जब शादी के लिए कहा गया तो आरोपी ने इन्कार कर दिया और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को शेर खान को न्यायालय के समक्ष पेश किया है। जहां से उसे जेल भेज दिया गया। संवाद