Meerut News: एसडीएम ने दशहरा मेले में बंद कराए झूले, जांच के आदेश

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संवाद न्यूज एजेंसीकिठौर। कस्बे में मेरठ-गढ़ मार्ग पर दशहरा स्थल पर चल रहे मेले में रविवार रात अचानक ट्रेन वाले झूले की एक बोगी टूटने पर हापुड़ के गांव रसूलाबाद नानपुर निवासी दिलशाद के दोनों पैर कुचल गए थे। आरोप है कि चिल्लाने बावजूद ऑपरेटर ने झूला नहीं रोका। पीड़ित के भाई इरफान की ओर से झूला ऑपरेटर और मालिक के खिलाफ लापरवाही बरतने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कराई है। मौके पर पहुंचे एसडीएम मवाना संतोष कुमार सिंह ने झूला न चलाने तथा पीडब्लूडी अधिकारियों को झूलों की रिपोर्ट देने के निर्देश दिए। इसके चलते मेले में झूलाें का संचालन बंद रहा।हापुड़ के गांव रसूलाबाद नानपुर निवासी इरफान ने प्राथमिकी दर्ज कराते हुए बताया कि रविवार को उसका भाई दिलशाद कस्बा किठौर में मेला देखने गया था। मेले में वह ट्रेन वाले झूले में झूल रहा था। आरोप है कि झूला चला तो एक जोरदार आवाज आई। इसके बाद उसका भाई दूसरी ओर जाकर गिरा। झूले की बोगी में उसके भाई के दोनों पैर फंसने से बुरी तरह से कुचले गए। लोगों की मदद से उसे मेरठ स्थित निजी नर्सिंग होम में भर्ती कराया गया। वहीं मेला संचालक पवन शर्मा का कहना है कि उक्त मामले में दोनों पक्षों के बीच समझौता हो गया है।सीओ किठौर सौम्या अस्थाना का कहना है कि पीड़ित की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर ली है। समझौते की जानकारी नहीं है।वहीं एसडीएम मवाना संतोष कुमार सिंह का कहना है कि घटना के बाद झूलों की जांच न होने तक संचालन बंद करा दिया गया है।