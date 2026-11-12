Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Schools have issued an advisory for children regarding the wearing of masks.

Meerut News: स्कूलों ने बच्चों के लिए जारी की मास्क लगाने की एडवाइजरी

Thu, 12 Nov 2026 09:33 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 09:33 PM IST
विज्ञापन
Schools have issued an advisory for children regarding the wearing of masks.
मेरठ। शहर में लगातार बढ़ रहे वायु प्रदूषण को देखते हुए स्कूलों ने भी बच्चों की सेहत को लेकर सतर्कता बरतनी शुरू कर दी है। स्कूलों की ओर से विद्यार्थियों और अभिभावकों के लिए एडवाइजरी जारी कर मास्क लगाकर स्कूल आने की सलाह दी जा रही है। इसी क्रम में दीवान स्कूल की ओर से भी नोटिस जारी किया गया है। इसमें अभिभावकों से बच्चों को स्कूल भेजते समय मास्क उपलब्ध कराने और उन्हें नियमित रूप से मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने की अपील की गई है। स्कूल प्रबंधन ने प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बच्चों को बचाने के लिए जरूरी सावधानियां बरतने पर जोर दिया है। एडवाइजरी में बच्चों की सेहत को प्राथमिकता देते हुए अभिभावकों से सतर्क रहने की अपील की गई है। प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ अन्य स्कूल भी विद्यार्थियों की सुरक्षा को लेकर ऐेसे कदम उठा सकते हैं। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed