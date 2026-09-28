Meerut News: स्कूली बच्चों को खेलों के प्रति किया जागरूक

मेरठ। भारतीय खेल प्राधिकरण और खेल निदेशालय की ओर से स्कूली बच्चों को खेलों के प्रति जागरूक करने के उद्ेश्य से अभियान चलाया गया है। इसमें मेरठ स्थित कैलाश प्रकाश स्पोर्ट्स स्टेडियम में खेलों इंडिया सेंटर को कोच गौरव त्यागी ने सोमवार को औरंगशाहपुर डिग्गी में स्थित प्राथमिक विद्यालय में जाकर बच्चों को खेल संबंधी योजनाओं की जानकारी दी।अभियान में गौरव त्यागी ने बच्चों को केंद्र व प्रदेश सरकार की ओर से चलाई जा रही खेल संबंधी योजनाओं के बारे में बताया।उन्होंने बच्चों को खेलो इंडिया स्कीम के तहत दिए जाने वाले निशुल्क प्रशिक्षण की जानकारी दी। साथ ही राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पदक प्राप्त करने पर मिलने वाली सुविधाओं के बारे में बच्चों को बताया। संवाद