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Meerut News: सरधना स्ट्राइकर और हसनपुर वॉरियर्स ने जीते मैच

Wed, 26 Aug 2026 06:42 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 26 Aug 2026 06:42 PM IST
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Sardhana Strikers and Hasanpur Warriors won their matches.
गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में मैच के बाद टीम और शानदार बल्लेबाजी करने वाले शाकिब और अभिजीत
गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी और ऋषभ क्रिकेट एकेडमी में क्रिकेट टूर्नामेंट
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शाकिब और अभिजीत ने खेली शानदार पारी
फोटो समाचार
संवाद न्यूज एजेंसी
मेरठ। गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी और ऋषभ क्रिकेट एकेडमी में चल रहे स्पोर्ट्स फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट में बुधवार को दो मैच खेले गए। इसमें सरधना स्ट्राइकर और हसनपुर वॉरियर्स की टीम ने मैच जीते। इसमें शाकिब और अभिजीत ने शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया।
अंडर 17 वर्ग में पहले मैच में सरधना स्ट्राइकर की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 9 विकेट के नुकसान पर 237 बनाए। इसमें शाकिब ने 70, देवांश ने 40, शहबाज ने 40, अली ने 38 और अजहर ने 35 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में विवेक ने 4 विकेट, प्रमजोत ने तीन विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी माछरा सनराईजर्स की टीम 19.1 ओवर में 197 रन ही बना सकी। टीम की ओर से असकान ने 43, अक्ष ने 42, देव ने 40 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में अहद ने तीन, शाकिब ने दो, अर्नव ने दो, देवांश ने दो विकेट लिए।
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दूसरे मैच में हसनपुर वॉरियर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर 221 रन बनाए। इसमें अभिजीत ने 74, जैद ने 42, समीर ने 40 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में शौर्य ने तीन, शिव ने दो, यश ने दो विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी खरखौदा की टीम ने 19.2 ओवर में 210 रन बनाए और 11 रन से मैच हार गई। टीम की ओर से रिहान ने 48, सुहैल ने 42, साहिल ने 40 रन बनाए। गेंदबाजी में अविरल ने दो, जैद ने दो, विवेक ने दो, हिमांशु ने दो, प्रिंस ने दो विकेट लिए। क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि बृहस्पतिवार को अंडर 14 के मैच किला रोड स्थित गेम सिटी एरेना में खेले जाएंगे। दिन रात के मैचों का भी आयोजन किया जाएगा।

गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में मैच के बाद टीम और शानदार बल्लेबाजी करने वाले शाकिब और अभिजीत

गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में मैच के बाद टीम और शानदार बल्लेबाजी करने वाले शाकिब और अभिजीत

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