Meerut News: सरधना स्ट्राइकर ने हसनपुर वॉरियर को दो विकेट से हराया
मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:56 PM IST
Updated Tue, 25 Aug 2026 06:56 PM IST
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मेरठ। गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी और ऋषभ क्रिकेट एकेडमी में चल रहे स्पोर्ट्स फॉर क्रिकेट टूर्नामेंट के ट्रायल मैच में मंगलवार को अंडर 17 वर्ग में सरधना स्ट्राइकर और हसनपुर वॉरियर की टीम के बीच मैच हुआ। इसमें सरधना स्ट्राइकर ने 2 विकेट से मैच जीता।
हसनपुर वॉरियर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.1 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। इसमें शिवम ने 38, अभिजीत ने 37, समीर और हमजा ने 32- 32 रन बनाए। गेंदबाजी में अब्दुल ने 4, शाकिब ने 3, शिव ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सरधना स्ट्राइकर की टीम ने 16.5 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को प्राप्त किया और 2 विकेट से जीत प्राप्त की। टीम की ओर से अर्णव ने 40, विवेक ने 39, अली ने 35 रन बनाए। गेंदबाजी में हिमांशु ने 3, समीर ने 3 विकेट लिए। क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि बुधवार को अंडर 17 में सरधना स्ट्राइकर, माछरा, खरखोदा, हसनपुर के बीच मैच होगा।
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हसनपुर वॉरियर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.1 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 162 रन बनाए। इसमें शिवम ने 38, अभिजीत ने 37, समीर और हमजा ने 32- 32 रन बनाए। गेंदबाजी में अब्दुल ने 4, शाकिब ने 3, शिव ने 2 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी सरधना स्ट्राइकर की टीम ने 16.5 ओवर में 8 विकेट के नुकसान पर लक्ष्य को प्राप्त किया और 2 विकेट से जीत प्राप्त की। टीम की ओर से अर्णव ने 40, विवेक ने 39, अली ने 35 रन बनाए। गेंदबाजी में हिमांशु ने 3, समीर ने 3 विकेट लिए। क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि बुधवार को अंडर 17 में सरधना स्ट्राइकर, माछरा, खरखोदा, हसनपुर के बीच मैच होगा।
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