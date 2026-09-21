सूर्य किरण एयर शो: मेरठ में रक्षा राज्यमंत्री संजय सेठ बोले- स्वदेशी तकनीक से मजबूत हो रही सेना

कांग्रेस पर साधा निशाना

रक्षा राज्यमंत्री ने कहा कि देश का विकास देखकर कांग्रेस के पेट में दर्द होता है। उनके मुताबिक, कांग्रेस को विकास से कोई मतलब नहीं है और इसी वजह से देश की जनता ने उसे किनारे कर दिया है।



युवाओं को सेना से जोड़ना एयर शो का उद्देश्य

संजय सेठ ने कहा कि सूर्य किरण एयर शो का उद्देश्य मेरठ के युवाओं को भारतीय सेना का हिस्सा बनने और पायलट बनने के लिए प्रेरित करना भी है।



मेरठ के बदलाव का किया जिक्र

संजय सेठ ने कहा कि वह 40 साल से मेरठ आ रहे हैं। उनके अनुसार, पहले मेरठ टूटी सड़कों, तंग गलियों और दंगों वाला शहर था। उन्होंने कहा कि पहले मेरठ ने नमो भारत की रफ्तार देखी और अब सूर्य किरण एयर शो के जरिये आसमान में भारतीय वायुसेना का शौर्य भी देखा है।