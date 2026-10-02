Meerut News: सफाई मित्रों को सम्मानित किया

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मोदीपुरम। भारतीय कृषि प्रणाली अनुसंधान संस्थान मोदीपुरम में शुक्रवार को स्वच्छ भारत दिवस मनाया। शुभारंभ संस्थान के निदेशक डॉ. सुनील कुमार ने किया। इस अवसर पर सफाई मित्रों को सम्मानित किया गया। उनके बच्चों के को पठन-पाठन किट भी वितरित की गईं। डॉ. सुनील कुमार ने कहा कि वैश्विक अशांति और विषमता के दौर में गांधी के सत्य, अहिंसा और आत्मनिर्भरता के सिद्धांत तथा शास्त्री के सादा जीवन-उच्च विचार के मूल्य आज भी प्रासंगिक हैं। डॉ. आरपी मिश्र, डॉ. ललित कुमार और डॉ. टीपी स्वर्णम ने भी विचार व्यक्त किए। कार्यक्रम का संचालन प्रधान वैज्ञानिक डॉ. चंद्रभानु ने किया। समन्वयक डॉ. ललित कुमार ने आभार जताया। आयोजन में देवेंद्र कुमार का विशेष सहयोग रहा।



संवाद न्यूज एजेंसी