फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Saifi Sangharsh Samiti forms a women's wing

Meerut News: सैफी संघर्ष समिति ने किया महिला मोर्चा का गठन

Mon, 19 Oct 2026 08:00 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 08:00 PM IST
विज्ञापन
Saifi Sangharsh Samiti forms a women's wing
मेरठ। सैफी संघर्ष समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हसीन अहमद सैफी ने कुनबा बढ़ाओ अभियान के तहत पहली बार महिला मोर्चा का गठन किया है। इसमें रुकसाना सैफी जोधपुर को प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान नियुक्त किया है। रुखसाना सैफी ने खुशी का इजहार करते हुए कहा कि इस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी के साथ और महिला सशक्तिकरण के लिए और मजबूती के लिए काम करेंगी। वहीं, जोधपुर से पार्षद शाहीन बेगम और रफीक अंसारी ने उनका स्वागत किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया कि इस संबंध में सोमवार को रजबन बाजार में बैठक की गई। इसमें महिला मोर्चा को और विस्तार देने पर चर्चा की गई। इस दौरान मोहम्मद सलीम सैफी, नसीम आलम, डॉ. नवाब सैफी, अनवार सैफी, हाजी नदीम सैफी, आरिफ सैफी, हाजी इरफान सैफी आदि मौजूद रहे। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed