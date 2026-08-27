फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Saharanpur News ›   Saharanpur Weather: Overnight Rain Causes Waterlogging in Rural Areas, Heavy Rain Hits City

सहारनपुर: रातभर बारिश से देहात में जलभराव, सुबह महानगर में भी झमाझम, राहगीरों और वाहन चालकों की बढ़ी परेशान

Thu, 27 Aug 2026 10:28 AM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Thu, 27 Aug 2026 10:28 AM IST
सार

सहारनपुर में रातभर हुई बारिश से देहात के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सुबह महानगर में भी झमाझम बारिश शुरू हुई, जिससे सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई।

विज्ञापन
Saharanpur Weather: Overnight Rain Causes Waterlogging in Rural Areas, Heavy Rain Hits City
बारिश - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

सहारनपुर में रातभर हुई बारिश से देहात क्षेत्र के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सुबह महानगर में भी मौसम अचानक बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।

विज्ञापन


रातभर बारिश से देहात में जलभराव
देहात क्षेत्र में रातभर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके चलते कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। कई स्थानों पर पानी की निकासी प्रभावित होने से लोगों को काफी देर तक परेशानी उठानी पड़ी।

विज्ञापन

सुबह महानगर में भी बदला मौसम
सुबह महानगर में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दफ्तर और अन्य काम के लिए घरों से निकले लोगों को बारिश के बीच सफर करना पड़ा। तेज बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जगह-जगह पानी जमा हो गया।

वाहनों की रफ्तार हुई धीमी
बारिश के कारण प्रमुख मार्गों और बाजारों में भी इसका असर दिखाई दिया। सड़क पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर सबसे अधिक परेशान हुए।

बारिश से बचने के लिए दुकानों में रुके लोग
अचानक हुई तेज बारिश के दौरान कई लोग दुकानों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुकते नजर आए। सुबह के समय बारिश ने रोजमर्रा के कामकाज और बाजारों की आवाजाही को प्रभावित किया।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed