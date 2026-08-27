सहारनपुर: रातभर बारिश से देहात में जलभराव, सुबह महानगर में भी झमाझम, राहगीरों और वाहन चालकों की बढ़ी परेशान

सुबह महानगर में भी बदला मौसम

सुबह महानगर में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दफ्तर और अन्य काम के लिए घरों से निकले लोगों को बारिश के बीच सफर करना पड़ा। तेज बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जगह-जगह पानी जमा हो गया।



वाहनों की रफ्तार हुई धीमी

बारिश के कारण प्रमुख मार्गों और बाजारों में भी इसका असर दिखाई दिया। सड़क पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर सबसे अधिक परेशान हुए।



बारिश से बचने के लिए दुकानों में रुके लोग

अचानक हुई तेज बारिश के दौरान कई लोग दुकानों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुकते नजर आए। सुबह के समय बारिश ने रोजमर्रा के कामकाज और बाजारों की आवाजाही को प्रभावित किया।