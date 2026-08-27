सहारनपुर: रातभर बारिश से देहात में जलभराव, सुबह महानगर में भी झमाझम, राहगीरों और वाहन चालकों की बढ़ी परेशान
सहारनपुर में रातभर हुई बारिश से देहात के कई इलाकों में जलभराव हो गया। सुबह महानगर में भी झमाझम बारिश शुरू हुई, जिससे सड़कों पर पानी भरने से राहगीरों और वाहन चालकों को परेशानी हुई।
विस्तार
सहारनपुर में रातभर हुई बारिश से देहात क्षेत्र के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति बन गई। लगातार बारिश के कारण निचले इलाकों और सड़कों पर पानी जमा हो गया, जिससे लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं सुबह महानगर में भी मौसम अचानक बदला और झमाझम बारिश शुरू हो गई। इससे कामकाज के लिए घरों से निकले लोगों की मुश्किलें बढ़ गईं।
रातभर बारिश से देहात में जलभराव
देहात क्षेत्र में रातभर बारिश का सिलसिला जारी रहा। इसके चलते कई निचले इलाकों में पानी जमा हो गया। सड़कों पर जलभराव के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हुई। कई स्थानों पर पानी की निकासी प्रभावित होने से लोगों को काफी देर तक परेशानी उठानी पड़ी।
सुबह महानगर में भी बदला मौसम
सुबह महानगर में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दफ्तर और अन्य काम के लिए घरों से निकले लोगों को बारिश के बीच सफर करना पड़ा। तेज बारिश के कारण शहर की सड़कों पर जगह-जगह पानी जमा हो गया।
वाहनों की रफ्तार हुई धीमी
बारिश के कारण प्रमुख मार्गों और बाजारों में भी इसका असर दिखाई दिया। सड़क पर पानी जमा होने से वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई। दोपहिया वाहन चालक और पैदल राहगीर सबसे अधिक परेशान हुए।
बारिश से बचने के लिए दुकानों में रुके लोग
अचानक हुई तेज बारिश के दौरान कई लोग दुकानों और अन्य सुरक्षित स्थानों पर रुकते नजर आए। सुबह के समय बारिश ने रोजमर्रा के कामकाज और बाजारों की आवाजाही को प्रभावित किया।