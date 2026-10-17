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सहारनपुर: जनसेवा केंद्र संचालक से 10.10 लाख की लूट, कार पर पथराव किया-कनपटी पर तमंचा सटाया, कैश बैग छीनकर फरार

Sat, 17 Oct 2026 02:51 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, सहारनपुर Published by: Dimple Sirohi Updated Sat, 17 Oct 2026 02:51 PM IST
सार

सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में गंदेवड़-रायपुर रोड पर चार नकाबपोश बदमाशों ने जनसेवा केंद्र संचालक दीपक कुमार सैनी से 10.10 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

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Saharanpur: Four Masked Robbers Loot ₹10.10 Lakh from Jan Seva Kendra Operator, Smash Car Window with Stones
मौके पर पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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सहारनपुर जनपद के बेहट कोतवाली क्षेत्र में गंदेवड़-रायपुर रोड पर शराब ठेके के पास चार नकाबपोश बदमाशों ने जनसेवा केंद्र संचालक से 10.10 लाख रुपये लूट लिए। बदमाशों ने पहले उनकी सफेद रंग की पंच कार का रास्ता रोका, फिर पथराव कर कार का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद तमंचे के बल पर कैश से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद क्षेत्र में लूट की घटना को लेकर हलचल मच गई।

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पीड़ित की पहचान मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी दीपक कुमार सैनी के रूप में हुई है। उनका रायपुर में जनसेवा केंद्र है। उन्होंने वहां एक कंपनी का एटीएम भी लगवा रखा है।
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बैंक से नकदी निकालकर लौट रहे थे दीपक
दीपक कुमार सैनी बेहट स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा से नकदी निकालकर अपनी कार से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, अगले दो-तीन दिन बैंक बंद रहने के कारण उन्होंने 10.10 लाख रुपये निकलवाए थे। नकदी को बैग में रखकर वह अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे।
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इसी दौरान गंदेवड़-रायपुर रोड पर शराब ठेके के पास बदमाशों ने उनकी कार को निशाना बनाया। वारदात की योजना के तहत दो बदमाश बाइक से सामने आए और कार के आगे बाइक लगाकर रास्ता रोक दिया।

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झाड़ियों से पथराव कर तोड़ा कार का शीशा
दीपक की कार रुकते ही सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे बदमाशों के दो अन्य साथियों ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से कार का शीशा टूट गया। इसके बाद एक बदमाश ने दीपक से कार की खिड़की खुलवाई।

बदमाश ने दीपक की कनपटी पर तमंचा सटाया और कैश से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद चारों बदमाश आलमपुर अमादपुर गांव के संपर्क मार्ग से फरार हो गए। पूरी वारदात में बदमाशों ने रास्ता रोकने से लेकर नकदी लूटने तक अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं।

डायल-112 पर कॉल करने का किया प्रयास
वारदात के बाद पीड़ित ने डायल-112 पर कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने अपने परिजनों और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस सक्रिय हुई और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली।

एसपी देहात मयंक पाठक भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित दीपक कुमार सैनी से बातचीत कर लूट की वारदात के बारे में जानकारी प्राप्त की।

पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जुटाई जानकारी
गंदेवड़-रायपुर रोड पर हुई इस वारदात में बदमाश बैंक से निकाली गई 10.10 लाख रुपये की नकदी लेकर फरार हुए हैं। पुलिस अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर पीड़ित से घटना के संबंध में जानकारी ली। बदमाशों ने जिस तरीके से कार का रास्ता रोककर पथराव किया और तमंचे के बल पर बैग छीना, उससे वारदात की गंभीरता सामने आती है।

फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चार नकाबपोश बदमाशों ने इस लूट को अंजाम दिया। घटना के संबंध में पुलिस की आगे की कार्रवाई और बदमाशों की पहचान से जुड़ी जानकारी सामने आने का इंतजार है।
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