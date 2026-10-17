सहारनपुर: जनसेवा केंद्र संचालक से 10.10 लाख की लूट, कार पर पथराव किया-कनपटी पर तमंचा सटाया, कैश बैग छीनकर फरार

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सहारनपुर के बेहट क्षेत्र में गंदेवड़-रायपुर रोड पर चार नकाबपोश बदमाशों ने जनसेवा केंद्र संचालक दीपक कुमार सैनी से 10.10 लाख रुपये लूट लिए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना की जानकारी ली।

सहारनपुर जनपद के बेहट कोतवाली क्षेत्र में गंदेवड़-रायपुर रोड पर शराब ठेके के पास चार नकाबपोश बदमाशों ने जनसेवा केंद्र संचालक से 10.10 लाख रुपये लूट लिए। बदमाशों ने पहले उनकी सफेद रंग की पंच कार का रास्ता रोका, फिर पथराव कर कार का शीशा तोड़ दिया। इसके बाद तमंचे के बल पर कैश से भरा बैग छीनकर फरार हो गए। वारदात के बाद क्षेत्र में लूट की घटना को लेकर हलचल मच गई। विज्ञापन



पीड़ित की पहचान मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी दीपक कुमार सैनी के रूप में हुई है। उनका रायपुर में जनसेवा केंद्र है। उन्होंने वहां एक कंपनी का एटीएम भी लगवा रखा है। विज्ञापन



बैंक से नकदी निकालकर लौट रहे थे दीपक

दीपक कुमार सैनी बेहट स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा से नकदी निकालकर अपनी कार से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, अगले दो-तीन दिन बैंक बंद रहने के कारण उन्होंने 10.10 लाख रुपये निकलवाए थे। नकदी को बैग में रखकर वह अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे। विज्ञापन विज्ञापन



इसी दौरान गंदेवड़-रायपुर रोड पर शराब ठेके के पास बदमाशों ने उनकी कार को निशाना बनाया। वारदात की योजना के तहत दो बदमाश बाइक से सामने आए और कार के आगे बाइक लगाकर रास्ता रोक दिया।



यह भी पढ़ें: कातिल पत्नियों को मृत्युदंड: जेल में मुस्कान-रविता की उड़ी नींद, अब करेंगी हाईकोर्ट का रुख, की ये गुजारिश पीड़ित की पहचान मिर्जापुर थाना क्षेत्र के गांव मलकपुर निवासी दीपक कुमार सैनी के रूप में हुई है। उनका रायपुर में जनसेवा केंद्र है। उन्होंने वहां एक कंपनी का एटीएम भी लगवा रखा है।दीपक कुमार सैनी बेहट स्थित भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की शाखा से नकदी निकालकर अपनी कार से लौट रहे थे। जानकारी के अनुसार, अगले दो-तीन दिन बैंक बंद रहने के कारण उन्होंने 10.10 लाख रुपये निकलवाए थे। नकदी को बैग में रखकर वह अपने गंतव्य की ओर जा रहे थे।इसी दौरान गंदेवड़-रायपुर रोड पर शराब ठेके के पास बदमाशों ने उनकी कार को निशाना बनाया। वारदात की योजना के तहत दो बदमाश बाइक से सामने आए और कार के आगे बाइक लगाकर रास्ता रोक दिया।

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झाड़ियों से पथराव कर तोड़ा कार का शीशा

दीपक की कार रुकते ही सड़क किनारे झाड़ियों में छिपे बदमाशों के दो अन्य साथियों ने पथराव शुरू कर दिया। पत्थर लगने से कार का शीशा टूट गया। इसके बाद एक बदमाश ने दीपक से कार की खिड़की खुलवाई।



बदमाश ने दीपक की कनपटी पर तमंचा सटाया और कैश से भरा बैग छीन लिया। इसके बाद चारों बदमाश आलमपुर अमादपुर गांव के संपर्क मार्ग से फरार हो गए। पूरी वारदात में बदमाशों ने रास्ता रोकने से लेकर नकदी लूटने तक अलग-अलग भूमिकाएं निभाईं।

डायल-112 पर कॉल करने का किया प्रयास

वारदात के बाद पीड़ित ने डायल-112 पर कॉल करने का प्रयास किया, लेकिन बात नहीं हो सकी। इसके बाद उन्होंने अपने परिजनों और पुलिस को घटना की सूचना दी। सूचना मिलने पर पुलिस सक्रिय हुई और अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली।



एसपी देहात मयंक पाठक भी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने पीड़ित दीपक कुमार सैनी से बातचीत कर लूट की वारदात के बारे में जानकारी प्राप्त की।