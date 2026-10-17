यूपी: देवबंद में दिन निकलते ही हत्या, वाल्मीकि बस्ती में सुमित को चाकू से गोदा, आरोपी पड़ोसी राहुल गिरफ्तार

मामूली कहासुनी के बाद चाकू से किया हमला

वाल्मीकि बस्ती निवासी सुमित वाल्मीकि ढोल बजाने का काम करता था। शनिवार सुबह उसका अपने पड़ोसी राहुल से किसी बात को लेकर विवाद हो गया। शुरुआत में हुई कहासुनी देखते ही देखते बढ़ गई। आरोप है कि इसी दौरान राहुल ने तैश में आकर सुमित पर चाकू से हमला कर दिया।



बताया गया है कि आरोपी ने सुमित के शरीर पर चाकू से कई वार किए। हमले में वह गंभीर रूप से घायल हो गया और लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक हुई इस वारदात से आसपास के लोग घबरा गए। चीख-पुकार सुनकर मोहल्ले के लोग मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक आरोपी वहां से फरार हो चुका था।