सहारनपुर: फैक्टरी के गार्ड रूम में मिला 55 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड का शव, शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान
सहारनपुर के पिलखनी औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्टरी के गार्ड रूम में शनिवार सुबह 55 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड ज्ञान चंद मृत मिले। पुलिस के अनुसार, उनके शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले हैं और शुरुआती जांच में तबीयत खराब होने से मौत की आशंका जताई गई है।
विस्तार
सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में शनिवार सुबह पिलखनी स्थित औद्योगिक क्षेत्र की एक फैक्टरी के गार्ड रूम में 55 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड का शव मिलने से कर्मचारियों में हलचल मच गई। मृतक की पहचान गांव पिलखनी निवासी ज्ञान चंद के रूप में हुई है। वह पिछले छह से सात वर्षों से फैक्टरी में सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहे थे।
जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह फैक्टरी में सफाई करने वाला कर्मचारी वहां पहुंचा। उसने गेट खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद उसकी आवाज सुनकर फैक्टरी के अंदर काम कर रहा एक अन्य कर्मचारी वहां आया और उसने गेट खोला। कर्मचारियों ने अंदर जाकर देखा तो ज्ञान चंद गार्ड रूम में मृत अवस्था में पड़े थे।
सुपरवाइजर की सूचना पर पहुंची पुलिस
ज्ञान चंद को मृत अवस्था में देखकर कर्मचारियों ने इसकी जानकारी फैक्टरी के सुपरवाइजर राहुल शर्मा को दी। सुपरवाइजर की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण करने के बाद शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया।
मामले की जांच के लिए पुलिस ने घटनास्थल पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। टीम ने मौके से जरूरी साक्ष्य जुटाए, ताकि मौत से जुड़े तथ्यों की जांच की जा सके।
शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान
सीओ जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, शुरुआती जांच में ज्ञान चंद के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रथम दृष्टया तबीयत खराब होने के कारण मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है।
पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है।
सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही पुलिस
घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए पुलिस फैक्टरी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक करा रही है। जांच के दौरान कैमरों में दर्ज गतिविधियों को देखा जाएगा, ताकि घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जा सके।
फिलहाल ज्ञान चंद की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।