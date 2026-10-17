सहारनपुर: फैक्टरी के गार्ड रूम में मिला 55 वर्षीय सिक्योरिटी गार्ड का शव, शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान

शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान

सीओ जितेंद्र कुमार सिंह के अनुसार, शुरुआती जांच में ज्ञान चंद के शरीर पर किसी प्रकार के चोट के निशान नहीं मिले हैं। प्रथम दृष्टया तबीयत खराब होने के कारण मौत होने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि, मौत की वास्तविक वजह अभी स्पष्ट नहीं है।



पुलिस के मुताबिक, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा। फिलहाल मामले में उपलब्ध तथ्यों के आधार पर जांच की जा रही है।



सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही पुलिस

घटना से जुड़े तथ्यों का पता लगाने के लिए पुलिस फैक्टरी और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी चेक करा रही है। जांच के दौरान कैमरों में दर्ज गतिविधियों को देखा जाएगा, ताकि घटना से संबंधित जानकारी जुटाई जा सके।



फिलहाल ज्ञान चंद की मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ है। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और अन्य साक्ष्यों के आधार पर आगे की जांच कर रही है।