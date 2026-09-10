Meerut News: वरिष्ठ शिक्षक के देहदान संकल्प को सराहा

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मेरठ। शगुन फार्म हाउस में वरिष्ठ शिक्षक ईश्वर दयाल सैनी की श्रद्धांजलि सभा हुई। वक्ताओं ने लाला लाजपत राय मेडिकल कॉलेज, मेरठ को उनके देहदान के संकल्प की सराहना की। पुत्र आदेश सैनी व पुत्रवधू विजय लता सैनी ने उनके सामाजिक कार्यों को याद किया। उनके शिष्य एवं सीसीएसयू समाजशास्त्र विभागाध्यक्ष प्रो. आलोक कुमार ने संचालन किया। संगीत शर्मा, सुभाष चंद्र सैनी, मांगेराम सैनी व अतुल सैनी ने श्रद्धांजलि दी। कार्यक्रम गायत्री मंत्रोच्चार के बीच आर्य समाज रीति से संपन्न हुआ। ब्यूरो