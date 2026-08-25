Meerut News: आरटीआई कार्यकर्ता से मारपीट, दो के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज

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हापुड़ निवासी फारूख ने मुंडाली थाने में तहरीर दी। आरोप लगाया कि हापुड़ स्थित रेनबो पब्लिक स्कूल के संचालक जर्रार से उन्होंने एक प्लॉट खरीदा था। कागजातों में कमियों के कारण दोनों के बीच विवाद चल रहा था। इस मामले का मुकदमा हापुड़ न्यायालय में विचाराधीन है। सोमवार को जर्रार अपने एक साथी के साथ शाफियाबाद लोटी स्थित फारूख के जनसेवा केंद्र पर पहुंचा। वे कॉलेज रंग की स्कॉर्पियो में आए थे। पहले तीनों ने गाड़ी में बैठकर बात की। बाद में गाड़ी से उतरने के बाद सड़क पर कहासुनी और मारपीट हो गई। पुलिस ने फारूख की तहरीर और तथ्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है।सीओ किठौर सौम्या अस्थाना ने भी इसे संपत्ति विवाद और आपसी कहासुनी का मामला बताया है। कहा कि पुलिस हमलावरों की तलाश में लगी है।