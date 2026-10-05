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Meerut News: रॉकफोर्ड क्रिकेट क्लब ने एसएन इलेवन को हराया

Mon, 05 Oct 2026 06:25 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 06:25 PM IST
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Rockford Cricket Club defeated SN Eleven.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। डीपीएस क्रिकेट मैदान में चल रही गेमरन लीग में फाइनल मैच रॉकफोर्ड क्रिकेट क्लब और एसएन क्रिकेट क्लब के बीच हुआ। इसमें रॉकफोर्ड की टीम ने 4 विकेट से मैच जीतकर ट्रॉफी पर कब्जा किया।

एसएन इलेवन ने पहले बल्लेबाजी करते 25 ओवर में 6 विकेट पर 193 रन बनाए। इसमें निखिल तोमर ने 101 रन बनाए। रॉकफोर्ड क्रिकेट क्लब के गेंदबाज राहुल ने 2, निखिल व कपिल ने 1-1 विकेट लिया। लक्ष्य का पीछा करने उतरी रॉकफोर्ड क्रिकेट क्लब की टीम ने 22 ओवर में 6 विकेट पर 196 रन बनाकर मैच जीत लिया। रॉकफोर्ड क्रिकेट क्लब की ओर से विनय चौधरी ने 66 और मोहित ने 40 रन बनाए। विनय को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष गौरव चौधरी आदि ने विजेता टीम को सम्मानित किया। इस मौके पर आकाश, आदित्य अहलावत, कोच राशिद, कोच कशिश, कोच गिरीश यागी एवं कोच प्रभाष राजू आदि मौजूद रहे।
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