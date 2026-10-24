फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Road accident caused by buffalo-cart race; elderly man dies

Meerut News: भैंसा-बुग्गी रेस के कारण सड़क हादसा, बुजुर्ग की मौत

Sat, 24 Oct 2026 08:57 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 08:57 PM IST
विज्ञापन
Road accident caused by buffalo-cart race; elderly man dies
संवाद न्यूज एजेंसी
विज्ञापन

मवाना। गांव जंधेड़ी निवासी रामपाल (60) की शुक्रवार की सुबह सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। रामपाल के पुत्र आशु ने दो बोगियों पर सवार चार लोगों के खिलाफ सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से आपस में रेस (दौड़) लगाने और उसके पिता की बाइक में टक्कर मारने का आरोप लगाया है।
आशु ने मवाना थाने में तहरीर देकर बताया कि 23 अक्टूबर की सुबह करीब पांचब जे उनके पिता रामपाल अपनी मोटरसाइकिल से आवश्यक कार्य हेतु अटौड़ा से सांधन रोड के बीच से गुजर रहे थे। इसी दौरान गांव अटौड़ा निवासी आरोपी भैंसा-बुग्गियों से सार्वजनिक मार्ग पर लापरवाही से आपस में रेस (दौड़) लगा रहे थे। अत्यधिक तेज गति और अनियंत्रित होने के कारण भैंसा-बुग्गी ने सामने से आ रहे रामपाल की बाइक में भीषण टक्कर मार दी।
विज्ञापन

टक्कर इतनी जोरदार थी कि रामपाल सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद आरोपी घायल को तड़पता छोड़कर मौके से फरार हो गए। प्रत्यक्षदर्शियों व राहगीरों की मदद से घायल को मवाना सीएचसी लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तहरीर में एक बोगी पर एक व्यक्ति और दूसरी बोगी पर सवार तीन व्यक्तियों के खिलाफ तहरीर दी है। सीओ पंकज लवानिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed