Meerut News: स्थापना दिवस पर रालोद कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया

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संवाद न्यूज एजेंसीजानीखुर्द। राष्ट्रीय लोकदल (रालोद) के स्थापना दिवस के 30 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में शुक्रवार को जानी ब्लॉक क्षेत्र के गांव खानपुर में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। पार्टी की नींव मजबूत करने वाले वरिष्ठ कार्यकर्ताओं, पुराने नेताओं और क्षेत्र के गणमान्य व्यक्तियों को सम्मानित कर उनके योगदान को याद किया गया।मुख्य वक्ता रणवीर दहिया ने समारोह में संबोधित करते हुए पार्टी की गौरवशाली विरासत पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय लोकदल का इतिहास हमेशा से किसानों, मजदूरों और वंचित वर्गों के संघर्षों से जुड़ा रहा है। रालोद नेता ने पूर्व प्रधानमंत्री और महान किसान नेता चौधरी चरण सिंह के योगदान को नमन करते हुए कहा कि चौधरी साहब ने देश और प्रदेश की सत्ता में रहते हुए हमेशा ग्रामीण भारत, कृषि और मजदूर वर्ग के हित में ऐतिहासिक एवं क्रांतिकारी निर्णय लिए। उनकी नीतियां आज भी प्रासंगिक हैं।कार्यक्रम के दौरान पार्टी को मजबूती देने और विषम परिस्थितियों में भी संगठन के साथ खड़े रहने वाले वरिष्ठ नेताओं व कार्यकर्ताओं का अभिनंदन किया गया। अतिथियों ने सुरेंद्र प्रधान, मांगेराम, रणवीर सिंह, सुशील प्रधान, रामवीर शर्मा, रामकुमार शर्मा, सौदान आर्य, चौधरी ओमबीर सिंह, महक सिंह, डॉक्टर बिजेंद्र और चंद्रपाल सिंह आदि को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया। संचालन रवि भारत चिकारा ने किया। समारोह में बड़ी संख्या में क्षेत्रीय ग्रामीण, रालोद समर्थक और युवा कार्यकर्ता मौजूद रहे।