Meerut News: आरके इंटरनेशनल स्कूल ने अंडर 14 और 17 में जीता स्वर्ण पदक

चार खिलाड़ियों का राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए चयनफोटो समाचारसंवादमेरठ। आईसीएसई स्टेट बास्केटबाल प्रतियोगिता का आयोजन आगरा में किया गया। प्रतियोगिता में मेरठ के आरके इंटरनेशनल स्कूल की टीम ने अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अंडर 19 में कांस्य पदक जीता। टीम के चार खिलाड़ियों का चयन नेशनल प्रतियोगिता के लिए किया गया।प्रतियोगिता में अंडर 14 और अंडर 17 वर्ग में स्कूल की टीम पहले स्थान पर रही। इस सफलता के लिए विद्यालय के चेयरमैन राजीव शंगारी, प्रधानाचार्या डॉ. स्वीटी सिंह ने सभी खिलाड़ियों का स्वागत किया और उन्हें सम्मानित किया। प्रतियोगिता के आधार पर स्कूल आरके स्कूल के चार खिलाड़ियों का चयन 1 से 4 अक्तूबर तक गोरखपुर में होने वाली नेशनल चैंपियनशिप के लिए किया गया। इन खिलाड़ियों में मोहम्मद शाद, उत्कर्ष, दिवजोत सिंह और ब्रह्मजोत सिंह शमिल हैं। चारों खिलाड़ियों को बधाई दी गई। इस मौके पर कोच मिर्जा बेग, अमरजीत सिंह, हरिंदरा सिंह, जिला बास्केटबाल एसोसिएशन के अध्यक्ष सौरभ जैन आदि ने खिलाड़ियों को बधाई दी।