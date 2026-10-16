Meerut News: यूपी के लिए मेरठ की रिया भाटी ने किया शानदार प्रदर्शन

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। बीसीसीआई की ओर से आयोजित अंडर-19 महिला टी-20 शृंखला में मेरठ की रिया भाटी यूपी के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन कर रही हैं। कुछ दिन पूर्व ही उन्होंने शतकीय पारी खेली और शुक्रवार को आंध्रप्रदेश के खिलाफ फिर से 62 रन लगाकर टीम को जीत दिलाई। उनके प्रदर्शन से यहां मेरठ में जीसीए क्रिकेट एकेडमी में भी खुशी का माहौल है।रिया भाटी इससे पहले भी कई बार उत्तर प्रदेश के लिए खेल चुकी हैं। अभी हाल ही में उनका चयन फिर से उत्तर प्रदेश की अंडर-19 महिला टीम में हुआ था। उन्होंने शुक्रवार को आंध्रप्रदेश के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया। शुक्रवार को यूपी और आंध्रप्रदेश का मुकाबला एमसीए शरद पंवार क्रिकेट एकेडमी में खेला गया। इसमें उत्तर प्रदेश की टीम ने छह रन से मैच जीता।यूपी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवर में सात विकेट के नुकसान पर 141 रन बनाए। इसमें मेरठ की रिया भाटी ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए 58 गेंद में 62 रन बनाए। इसमें उन्होंने 10 चौके लगाए। इसके जवाब में आंध्रप्रदेश की टीम 135 रन ही बना सकी। इससे पहले इसी शृंखला में उत्तर प्रदेश की ओर से रिया ने पंजाब के खिलाफ हुए मैच में 61 गेंद में 106 रन की शतकीय पारी खेली थी। इसमें भी यूपी को जीत मिली। इस पारी में रिया ने 61 गेंद खेली और 21 चौके लगाए। उनके इस प्रदर्शन से यहां गेम सिटी एरेना के महाप्रबंधक नलिन अग्रवाल ने भी उन्हें बधाई दी।