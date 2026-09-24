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Meerut News: ऋषभ एकेडमी स्कूल ने जीटीबी को हराया

Thu, 24 Sep 2026 06:47 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 06:47 PM IST
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Rishabh Academy School defeated GTB.
संवाद न्यूज एजेंसी
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मेरठ। गुरु तेग बहादुर क्रिकेट एकेडमी में प्रथम ऑल इंडिया चौधरी नरेंद्र सिंह मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन 12 अक्तूबर से किया जा रहा है। टूर्नामेंट को लेकर बृहस्पतिवार को जूनियर वर्ग में एक वॉर्मअप मैच खेला गया। इसमें ऋषभ एकेडमी स्कूल की टीम ने जीत प्राप्त की।
ऋषभ एकेडमी स्कूल की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 17.5 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 158 रन बनाए। इसमें मुआज ने 41, अनस ने 40 रन की पारी खेली। गेंदबाजी में वंश ने 4, रियांश ने 3, विराट ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल की टीम 151 रन ही बना सकी। टीम को 7 रन से हार का सामना करना पड़ा। टीम की ओर से अलकैफ ने 40, प्रिंस ने 39 रन बनाए। गेंदबाजी में आरुष ने 4, याहया और विनायक ने दो-दो विकेट लिए। क्रिकेट कोच अतहर अली ने बताया कि शुक्रवार को भी एक वॉर्मअप मैच खेला जाएगा।
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चयनकर्ताओं का किया सम्मान
स्पोर्ट्स फॉर स्कूल क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर भी एकेडमी में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान क्रिकेट कोच अतहर अली ने चयनकर्ता अहमद उल्ला और पूर्व रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी पंकज सिंह को सम्मानित किया। इनके द्वारा स्कूल फेडरेशन टूर्नामेंट में टीम का चयन किया गया।
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