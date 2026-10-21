Meerut News: कृषक इंटर काॅलेज के रिहान का राज्य क्रिकेट टीम में चयन

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मवाना। कृषक इंटर कॉलेज की कक्षा 11वीं कॉमर्स के छात्र रिहान का चयन अंडर-19 वर्ग में राज्य क्रिकेट टीम के लिए हुआ है। प्रधानाचार्य देवेंद्र कुमार ने भीष्म नगर उर्फ भैंसा निवासी रिहान को बधाई देते हुए बताया कि रिहान एक कुशल लेफ्ट हैंड स्पिनर है, जिसने हाल ही में मंडलीय क्रिकेट प्रतियोगिता में एक ही ओवर में तीन विकेट लेकर अपनी उत्कृष्ट प्रतिभा का प्रदर्शन किया था। उन्होंने कहा कि कानपुर में आयोजित होने वाली आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए रिहान का यह चयन समस्त क्षेत्र के लिए गौरव का विषय है। विद्यालय आगमन पर छात्र का भव्य स्वागत किया जाएगा और उसे हरसंभव सहयोग प्रदान किया जाएगा। इस अवसर पर वरिष्ठ प्रवक्ता नीरज कुमार, अमित गुप्ता, लेफ्टिनेंट मोहित शर्मा और डॉ. केशव कुमार आदि ने भी खिलाड़ी के उज्ज्वल भविष्य की कामना की।