Meerut News: रिसरक्टेड इलेवन ने मेरठ हंटर्स को हराया

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मेरठ। रोहटा रोड केपी क्रिकेट मैदान में रविवार को रिसरक्टेड इलेवन और मेरठ हंटर्स के बीच मैच हुआ। इसमें रिसरक्टेड इलेवन ने 4 विकेट से मैच जीता। मेरठ हंटर्स की टीम ने पहले बल्लेबाजी कर 25 ओवर में पांच विकेट खोकर 227 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करते हुए रिसरक्टेड इलेवन ने 22 ओवर में 6 विकेट खोकर लक्ष्य को हासिल कर लिया। देवेंद्र ने 28 गेंदों में 62 रन और अवधेश शर्मा ने 49 गेंदों में 65 रन बनाए। प्लेयर ऑफ द मैच देवेंद्र रहे। संवाद