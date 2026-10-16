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Meerut News: संरक्षित पशु के अवशेष मिले, हिंदू संगठनों ने किया हंगामा

Fri, 16 Oct 2026 09:31 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 09:31 PM IST
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Remains of a protected animal discovered; Hindu organizations create an uproar
संवाद न्यूज एजेंसी
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माछरा। माछरा ब्लॉक क्षेत्र में रजबहे की पटरी के किनारे तीन संरक्षित पशु के अवशेष मिले। हिंदू संगठन से जुड़े लोगों ने हंगामा कर रोष प्रकट किया। सीओ ने मौके पर जाकर लोगों को समझाकर शांत किया।
ग्रामीणों ने शुक्रवार शाम यह अवशेष देखे और अंतरराष्ट्रीय गौ माता सेवा महासंघ के प्रदेशाध्यक्ष मयंक त्यागी को सूचना दी। वो अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटनास्थल का जायजा लिया। उन्होंने परीक्षितगढ़ थाना पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद परीक्षितगढ़ पुलिस और सीओ सदर देहात सुधीर सिंह मौके पर पहुंचे। उन्होंने मामले की जांच पड़ताल शुरू की। पुलिस ने जांच के दौरान पाया कि अवशेष संरक्षित पशु के ही हैं। हालांकि, ये अवशेष पुराने लग रहे हैं। पुलिस ने आवश्यक कार्रवाई करते हुए अवशेषों के नमूने लिए हैं। यह नमूने जांच को आगे बढ़ाने में मदद करेंगे।
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गौ सेवकों की नाराजगी और पुलिस का आश्वासन
ग्रामीणों और मयंक त्यागी ने घटना पर नाराजगी व्यक्त करते हुए तत्काल जांच की मांग की। सीओ सुधीर सिंह ने गौ सेवकों को शांत करते हुए जांच का आश्वासन दिया। उन्होंने बताया कि नमूने ले लिए गए हैं और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। गौ सेवकों ने पुलिस को तीन दिन में खुलासा न होने पर थाने का घेराव करने की चेतावनी दी। मयंक त्यागी ने कहा कि क्षेत्र में गौकशी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सीओ ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। खुलासा के लिए पुलिस की दो टीम लगाई गई है। जल्द आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।
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