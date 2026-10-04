Meerut News: 11 से होगा रणजी का रण, मेरठ में इस बार भी नहीं मैच

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संवाद न्यूज एजेंसीमेरठ। इस माह 11 अक्तूबर से रणजी ट्रॉफी मैच शुरू होने जा रहे हैं। 12 अक्तूबर से कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मैच शुरू हो रहे हैं। इसमें मेरठ को कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी मैच तो मिल गया है लेकिन रणजी मैच इस बार भी मेरठ में नहीं हो सकेगा। वर्ष 2023-24 सत्र के बाद अभी तक यहां रणजी ट्रॉफी मैच नहीं हो सका है। वहीं घरेलू शृंखला को लेकर मेरठ के कई खिलाड़ी कानपुर में आयोजित कैंप में प्रतिभाग कर रहे हैं। एक या दो दिन में यूपी रणजी ट्रॉफी टीम की घोषणा की जा सकती है। इसमें मेरठ के प्रियम गर्ग, समीर रिजवी, विनीत समेत, विजय कुमार कई क्रिकेटरों का नंबर लग सकता है।रणजी ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश की टीम का पहला मैच बिहार के खिलाफ खेला जाएगा। पहला चरण 11 अक्तूबर से चार नवंबर तक चलेगा। इसमें उत्तर प्रदेश के बिहार, गोवा, जम्मू कश्मीर के साथ मुकाबले खेलने हैं। 11 अक्तूबर को उत्तर प्रदेश का पहला मैच बिहार के साथ, 18 अक्तूबर को दूसरा मैच गोवा के साथ, तीसरा मैच 26 अक्तूबर से पांडेचेरी के साथ खेला जाएगा। इसके बाद रणजी ट्रॉफी का दूसरा चरण 17 जनवरी से 4 फरवरी तक चलेगा।यहां भामाशाह मैदान में हर साल बीसीसीआई की ओर से अंडर-19, अंडर-23 और रणजी ट्रॉफी मैच को मिलाकर कम से कम तीन मैच कराए जाते थे। इस पिछले वर्ष भी मात्र एक मैच कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में ही हो पाया है। वहीं इस बार भी 12 अक्तूबर से कर्नल सीके नायडू ट्रॉफी में यूपी और महाराष्ट्र के बीच एक मैच होगा। वर्ष 2023 में मेरठ में आखिरी रणजी ट्रॉफी मैच यूपी और बिहार के बीच हुआ था। 2025 में यहा यूपी और झारखंड के बीच रणजी ट्रॉफी मैच होने जा रहा था लेकिन वह भी लाइव प्रसारण न होने के कारण नहीं हो सका। अब इस साल भी यहां रणजी ट्रॉफी मैच नहीं होगा। दोनों चरण के शेड्यूल में मेरठ का नाम नहीं है।