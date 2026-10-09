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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Ram Barat' procession taken out with tableaux; welcomed with a shower of flowers.

Meerut News: झांकियों के साथ निकाली राम बरात, पुष्प वर्षा से हुआ स्वागत

Fri, 09 Oct 2026 10:29 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Fri, 09 Oct 2026 10:29 PM IST
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Ram Barat' procession taken out with tableaux; welcomed with a shower of flowers.
लावड़ - लावड़ में राम बरात का फीता काटकर शुभारंभ करते। स्रोत : आयोजक
लावड़। कस्बे में शुक्रवार को रामलीला कमेटी की ओर से राम बरात धूमधाम से निकाली गई। आकर्षक झांकियों से सजी शोभायात्रा श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रही। जगह-जगह क्षेत्रवासियों ने पुष्प वर्षा कर राम बरात का स्वागत किया। भगवान श्रीराम के जयकारों से पूरा कस्बा भक्तिमय माहौल में सराबोर नजर आया।
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राम बरात का उद्घाटन रामलीला कमेटी के बाबूराम सैनी ने फीता काटकर किया। इसके बाद बरात रामलीला मैदान से शुरू हुई। शोभायात्रा छोटा बाजार, दौराला-मसूरी मार्ग और सैनी चौराहे से होते हुए चिंदौड़ी रोड स्थित बड़ा शिव मंदिर पहुंची। यहां से राम बरात वापस रामलीला मैदान पहुंचकर संपन्न हुई। मार्ग में जगह-जगह श्रद्धालुओं ने भगवान श्रीराम के जयकारे लगाते हुए पुष्प वर्षा कर बरात का स्वागत किया। आकर्षक झांकियों को देखने के लिए लोगों की भीड़ जुटी रही। इस दौरान प्रधान अवधेश मित्तल, अंशुल गुप्ता, मनी अग्रवाल, अनिल शर्मा, मौसम सैनी, प्रवीण बजरंगी आदि मौजूद रहे।
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