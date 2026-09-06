Meerut News: रक्षाबंधन मेले का समापन, दुकानदारों को किया सम्मानित

लावड़। कस्बे में चल रहे दस दिवसीय रक्षाबंधन मेले का रविवार देर शाम समापन हो गया। समापन समारोह में नगर पंचायत चेयरपर्सन प्रतिनिधि हाजी शकील ने आयोजन में सहयोग करने वाले दुकानदारों, कर्मचारियों और जनप्रतिनिधियों को सम्मानित किया।इस दौरान मेले में आकर्षक और बेहतर दुकान लगाने वाले दुकानदारों को भी सम्मानित किया गया। हाजी शकील ने कहा कि रक्षाबंधन मेला कस्बे की वर्षों पुरानी परंपरा है। मेले में कस्बे के साथ आसपास के गांवों से भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। उन्होंने कहा कि मेले के दौरान व्यवस्थाओं को बेहतर बनाए रखने में सभी का सहयोग रहा। इसके लिए उन्होंने दुकानदारों कर्मचारियों और अन्य सहयोगियों का आभार जताया। इस दौरान मेले में मौजूद लोगों और दुकानदारों में उत्साह नजर आया। इस दौरान शाहिद इस्लाम, आसिफ, अयाज फैजी, अयाज़ उर्फ गुड्डू, मनोज जाटव आदि मौजूद रहे।