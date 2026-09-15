Meerut News: रामलीला मैदान में मिट्टी डालने और मरम्मत की मांग, सौंपा ज्ञापन

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रजबन बाजार रामलीला कमेटी पदाधिकारियों ने छावनी परिषद अधिशासी अभियंता जाकिर हुसैन को ज्ञापन सौंपा। संयुक्त व्यापार संघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुधीर रस्तोगी ने कहा कि रजबन फुटबॉल ग्राउंड जिसका अब नाम शाहिद मातादीन मैदान है। 10 अक्तूबर से रामलीला आयोजन होना है। निवेदन किया कि छावनी परिषद वहां रंग रोगन और मिट्टी डलवाकर ग्राउंड को समतल करवाए। छावनी परिषद पूर्व उपाध्यक्ष शिप्रा रस्तोगी ने कहा कि रजबन रामलीला क्षेत्र के लोगों का आस्था का विषय है। ऐसे में परिषद और सामाजिक लोग सब साथ मिलकर कार्य करें। रामलीला समिति अध्यक्ष राजेश यादव ने कहा कि इस बार ऐतिहासिक आयोजन की तैयारी की गई है। ऐसे में छावनी परिषद भी इस धार्मिक अनुष्ठान में शामिल होकर अपना सहयोग दे। इसी विषय को लेकर सीईओ ज्ञापन दिया गया है।



मेरठ।