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Meerut News: गीला, सूखा और ई-वेस्ट कचरा अलग रखने के लिए किया जागरूक

Thu, 15 Oct 2026 07:28 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 07:28 PM IST
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Raised awareness about segregating wet, dry, and e-waste.
संवाद न्यूज एजेंसी
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सरधना। स्वच्छ भारत मिशन के तहत बृहस्पतिवार को नगर पालिका की ओर से चार-बिन प्रणाली के प्रति जागरूकता अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान नगर के मुख्य बाजारों, वार्डों और आवासीय परिसरों में घर-घर जाकर लोगों को कचरा अलग-अलग रखने के प्रति जागरूक किया गया। महिलाओं, महिला स्वयं सहायता समूहों और जल सखियों को भी अभियान से जोड़ा गया।
अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला ने कहा कि अभियान में लोगों को गीला, सूखा, हानिकारक और इलेक्ट्रॉनिक कचरा अलग-अलग रखने की जानकारी दी गई। बताया गया कि हरे डस्टबिन में सब्जी-फलों के छिलके और बचा हुआ भोजन डालें। नीले डस्टबिन में प्लास्टिक, कागज, कांच और गत्ते जैसे सूखे कचरे को रखें। सेनेटरी पैड, डाइपर और एक्सपायरी दवाओं जैसे हानिकारक कचरे को अलग रखें, जबकि खराब बैटरी, तार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान ई-वेस्ट की श्रेणी में डालें।
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कचरे को स्रोत पर ही अलग-अलग करने से उसके पुनर्चक्रण और सुरक्षित निस्तारण में आसानी होती है। इससे नगर को स्वच्छ और सुंदर बनाने में मदद मिलती है। उन्होंने नगरवासियों से डोर-टू-डोर कचरा संग्रहण वाहनों में अलग-अलग कचरा देने और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़ा नहीं फेंकने की अपील की। इस दौरान स्वच्छ भारत मिशन प्रभारी विकास कुमार, सुपरवाइजर नितिन कुमार और नॉलेज पार्टनर सना सहित टीम के अन्य सदस्य मौजूद रहे।
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