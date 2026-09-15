Meerut News: आरएएफ और पुलिस ने किया खरखौदा में फ्लैग मार्च

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संवाद न्यूज़ एजेंसीखरखौदा। आगामी त्योहारों को देखते हुए क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से मंगलवार को आरएएफ (रैपिड एक्शन फोर्स) के जवानों ने थाना पुलिस के साथ कस्बे में फ्लैग मार्च किया। पुलिस बल ने मुख्य बाजार, प्रमुख चौराहों और संवेदनशील क्षेत्रों में पैदल मार्च कर लोगों को सुरक्षा का भरोसा दिलाया।फ्लैग मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों ने आमजन से आपसी भाईचारा एवं सौहार्द बनाए रखने की अपील की। साथ ही लोगों को किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान नहीं देने और संदिग्ध गतिविधियों की सूचना तत्काल पुलिस को देने के लिए जागरूक किया गया।सीओ किठौर विश्व ज्योति राय ने कहा कि क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना पुलिस की प्राथमिकता है। त्योहारों के दौरान किसी भी प्रकार की अराजकता या माहौल बिगाड़ने का प्रयास करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पुलिस बल क्षेत्र में लगातार गश्त कर सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखेगा।