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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Quiz held at Sanjay Gandhi College; B.Com 5th-semester team emerges winner.

Meerut News: संजय गांधी कॉलेज में क्विज, बीकॉम पांचवां सेमेस्टर विजेता बना

Tue, 13 Oct 2026 06:20 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 06:20 PM IST
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Quiz held at Sanjay Gandhi College; B.Com 5th-semester team emerges winner.
सरूरपुर। संजय गांधी पीजी कॉलेज के वाणिज्य विभाग ने क्विज प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें बीकॉम पांचवें सेमेस्टर की टीम ने प्रथम स्थान प्राप्त किया, जिसने 50 में से 38 अंक हासिल किए। बीकॉम प्रथम सेमेस्टर की टीम 34 अंकों के साथ दूसरे और बीकॉम तृतीय सेमेस्टर की टीम 24 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में विद्यार्थियों से विषयगत ज्ञान, सामान्य ज्ञान और तार्किक क्षमता के सवाल पूछे गए। प्राचार्य प्रोफेसर रमेंद्र कुमार गुप्ता ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इंटर कॉलेज के प्रवक्ता राम कृपाल विशिष्ट अतिथि रहे। संचालन वाणिज्य विभागाध्यक्ष डॉ. डीएस सिंह ने किया। प्राचार्य ने कहा कि ऐसी प्रतियोगिताएं विद्यार्थियों में तार्किक चिंतन और त्वरित निर्णय क्षमता विकसित करती हैं। डॉ. डीएस सिंह और डॉ. प्रतिमा यादव ने विद्यार्थियों को नियमित अध्ययन के लिए प्रेरित किया।
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