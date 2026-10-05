Meerut News: बाग में मृत मिला संरक्षित पशु, डेयरी संचालकों पर लगाया लावारिस छोड़ने का आरोप

सरधना। नंगला रोड स्थित एक बाग में सोमवार को मृत संरक्षित पशु मिलने से लोग वहां पहुंचे। मृत गोवंश को कुत्ते नोच रहे थे। जानकारी मिलने पर सनातन हिंदू परिषद गो रक्षा दल के पदाधिकारी मौके पर पहुंचे और शव को वहां से हटवाकर विधि-विधान से अंतिम संस्कार कराया।गोरक्षा दल के उपाध्यक्ष हितेश पंडित ने बताया कि सोमवार को नंगला रोड स्थित बाग में संरक्षित पशु के मृत पड़े होने की सूचना मिली थी। टीम के सदस्यों ने मौके पर पहुंचकर शव को कुत्तों से हटवाया और अंतिम संस्कार कराया। उन्होंने कहा कि खुले में संरक्षित पशु के शव पड़े रहने से आसपास का माहौल भी प्रभावित होता है। हितेश पंडित ने आरोप लगाया कि क्षेत्र में कुछ डेयरी संचालक दूध देने तक संरक्षित पशु की देखभाल करते हैं। दूध देना बंद करने के बाद ऐसे पशुओं को लावारिस छोड़ दिया जाता है। उन्होंने बताया कि मंगलवार को एसडीएम सरधना को ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसमें संरक्षित पशु की देखभाल में लापरवाही बरतने और उन्हें लावारिस छोड़ने के मामलों की जांच कर जिम्मेदार लोगों के खिलाफ उचित कार्रवाई की मांग की जाएगी।