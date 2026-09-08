Meerut News: बीएड विभाग की अध्यक्ष बनीं प्रो. पूनम सिंह

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मेरठ। मेरठ कॉलेज केे शिक्षा विभाग में लंबे समय से शिक्षण और शोध के क्षेत्र में सक्रिय प्रो. पूनम सिंह को बीएड विभाग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। वर्ष 1996 से शैक्षणिक यात्रा शुरू करने वाली प्रो. सिंह ने करीब तीन दशकों में अध्यापन, शोध, नवाचार और विद्यार्थी विकास के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके 30 शोध-पत्र राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय शोध-पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। उनके निर्देशन में पांच शोधार्थी पीएचडी की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं जबकि छह शोधार्थी वर्तमान में शोध कार्य कर रहे हैं। इसके साथ ही वह मैग्जीन कमेटी की सदस्य भी हैं। संवाद