Meerut News: माता मरियम महोत्सव की तैयारियां तेज, चर्च के बाहर सजने लगीं दुकानें

संवाद न्यूज एजेंसीसरधना। ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में माता मरियम महोत्सव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। महोत्सव में देश के विभिन्न हिस्सों से पहुंचने वाले श्रद्धालुओं के स्वागत की तैयारियां शुरू हो गई हैं। चर्च के बाहर दुकानदारों ने दुकानें सजानी शुरू कर दी हैं। इससे क्षेत्र में महोत्सव की रौनक बढ़ने लगी है।श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए पुलिस-प्रशासन ने भी सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की तैयारी शुरू कर दी है। महोत्सव को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस अधिकारियों ने चर्च परिसर और आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया। इस दौरान सुरक्षा इंतजामों, भीड़ नियंत्रण और यातायात व्यवस्था का जायजा लिया गया। अधिकारियों ने महोत्सव के दौरान श्रद्धालुओं की आवाजाही और वाहनों के आवागमन को सुचारू बनाए रखने के लिए व्यवस्थाओं का आकलन किया, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। उधर, चर्च के बाहर दुकानें लगने से मेले जैसा माहौल बनने लगा है। दुकानदारों को महोत्सव के दौरान अच्छी बिक्री की उम्मीद है। वहीं, स्थानीय लोगों और श्रद्धालुओं में भी आयोजन को लेकर उत्साह दिखाई देने लगा है।