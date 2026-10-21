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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Meerut News ›   Preparations begin for the annual feast of Mother Mary

Meerut News: माता मरियम के वार्षिक उत्सव की तैयारियां शुरू

Wed, 21 Oct 2026 07:22 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 07:22 PM IST
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Preparations begin for the annual feast of Mother Mary
- सरधना चर्च उत्सव का 5 लाख में होगा वसूली का ठेका
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संवाद न्यूज एजेंसी
सरधना। ऐतिहासिक रोमन कैथोलिक चर्च में कृपाओं की माता मरियम के वार्षिक उत्सव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर पालिका ने इस संबंध में प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह उत्सव 7 और 8 नवंबर को आयोजित होगा।
उत्सव की तैयारियों को लेकर बुधवार को पालिका सभागार में सदस्यों की बैठक हुई। इसमें दिवाली पर्व के मद्देनजर व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने पर चर्चा हुई। दुकानों से वसूली की प्रक्रिया तय करने पर भी विचार किया गया। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया। इस बार भी टेंट, विद्युत सजावट, बैरिकेडिंग और सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। ये सभी व्यवस्थाएं पिछले वर्ष की तरह ही होंगी। नगर पालिका ने यह जानकारी दी।
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उत्सव में दुकान लगाने वालों, फड़ संचालकों और फेरीवालों से वसूली पालिका कर्मचारी नहीं करेंगे। इसके लिए ठेका छोड़ा जाएगा। ठेके की सरकारी बोली जीएसटी सहित पांच लाख रुपये तय की गई है। वसूली की दरें पिछले वर्ष के समान रखने का निर्णय लिया गया है। अधिशासी अधिकारी दीपिका शुक्ला और पालिका चेयरपर्सन सबीला ने बताया कि पालिका प्रशासन के निर्णय के अनुसार आगे की कार्रवाई होगी।
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