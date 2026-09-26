Meerut News: शांतिनाथ विधान में सुख-शांति की कामना

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शांतिधारा कर भगवान का किया अभिषेकसंवाद न्यूज एजेंसीसरधना। कस्बे के आदर्श नगर स्थित श्री 1008 चंद्रप्रभु दिगंबर जैन मंदिर में शनिवार को क्षुल्लक श्री 105 सहज सागर जी महाराज के सानिध्य में 16 दिवसीय श्री शांतिनाथ विधान का आयोजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठान में जैन समाज के श्रद्धालुओं ने विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की।कार्यक्रम में सुबह से ही मंदिर में श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया। मंगल पाठ और मंत्रोच्चार के बीच भगवान श्री 1008 शांतिनाथ की आराधना की गई। श्रद्धालुओं ने धार्मिक विधियों में भाग लेकर भगवान का अभिषेक किया और पूजा-अर्चना की।इस दौरान भगवान शांतिनाथ की शांतिधारा करने का सौभाग्य सौरभ जैन, अरनव जैन, राजेश जैन, प्रमोद जैन, अनुज जैन को प्राप्त हुआ। वहीं, महाअर्चना की सभी मांगलिक क्रियाएं दीपक जैन दिवाकर ने विधि-विधानपूर्वक संपन्न कराईं। आयोजन में पंकज जैन, सौरभ जैन, अरनव जैन, कमल कुमार जैन, अनुज जैन, अनिल जैन, आशीष जैन, दीपक जैन और राजेश जैन मौजूद रहे।