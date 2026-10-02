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कैसरगंज मस्जिद विवाद: जुमे की नमाज पर मुस्तैद रही पुलिस, पर्चा बंटने की सूचना पर दौड़ी पुलिस, रहा अलर्ट

Fri, 02 Oct 2026 05:37 PM IST
Dimple Sirohi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, मेरठ Published by: Dimple Sirohi Updated Fri, 02 Oct 2026 05:37 PM IST
सार

मेरठ के कैसरगंज मस्जिद विवाद के बीच जुमे की नमाज के दौरान पुलिस मुस्तैद रही। इमलियान मस्जिद के पास पर्चे बंटने की सूचना पर जांच में देसी दवाओं का प्रचार सामने आया।

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Police Remain Alert During Friday Prayers Amid Kesar Ganj Dispute, Pamphlet Turns Out to Be About Herbal Remed
क्षेत्र में तैनात पुलिस - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मेरठ के कैसरगंज मस्जिद विवाद के मद्देनजर शुक्रवार को जुमे की नमाज के दौरान पुलिस प्रशासन अलर्ट रहा। कैसरगंज मंडी मस्जिद और आसपास के इलाकों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। इसी दौरान इमलियान मस्जिद के पास पर्चे बांटे जाने की सूचना से पुलिस और खुफिया विभाग सक्रिय हो गए। जांच में पर्चे देसी दवाओं और नुस्खों के प्रचार से संबंधित पाए गए।

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कैसरगंज मंडी मस्जिद के आसपास सुरक्षा कड़ी
शुक्रवार को जुमे की नमाज को देखते हुए सदर बाजार थाना क्षेत्र के कैसरगंज मंडी स्थित मस्जिद और आसपास के इलाकों में पुलिस की तैनाती की गई। पुलिस प्रशासन ने संवेदनशील क्षेत्र में निगरानी बढ़ाए रखी।
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पर्चे बांटने की सूचना से मचा हड़कंप
इसी दौरान इमलियान मस्जिद के पास पर्चे बांटे जाने की सूचना पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही पुलिस और खुफिया विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पर्चों की जांच की।

जांच में देसी दवाओं का प्रचार निकला
पुलिस की जांच में सामने आया कि पर्चे किसी धार्मिक या विवादित सामग्री से संबंधित नहीं थे। इनमें देसी दवाओं और नुस्खों के प्रचार की जानकारी थी। इसके बाद पुलिस ने राहत की सांस ली।

निर्माण कार्य को लेकर हुआ था विवाद
कैसरगंज मंडी स्थित मस्जिद में निर्माण कार्य को लेकर पिछले महीने विवाद हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था। मामले में इमाम और उनके बेटे के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई भी की गई थी।

हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद बढ़ी थी सतर्कता
इसके बाद हिंदू संगठन की ओर से मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी थी। पुलिस ने सतर्कता बढ़ाकर स्थिति को संभाला था। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच क्षेत्र की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई।

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