कैसरगंज मस्जिद विवाद: जुमे की नमाज पर मुस्तैद रही पुलिस, पर्चा बंटने की सूचना पर दौड़ी पुलिस, रहा अलर्ट

निर्माण कार्य को लेकर हुआ था विवाद

कैसरगंज मंडी स्थित मस्जिद में निर्माण कार्य को लेकर पिछले महीने विवाद हुआ था। इसके बाद प्रशासन ने निर्माण कार्य रुकवा दिया था। मामले में इमाम और उनके बेटे के खिलाफ शांति भंग की कार्रवाई भी की गई थी।



हनुमान चालीसा के ऐलान के बाद बढ़ी थी सतर्कता

इसके बाद हिंदू संगठन की ओर से मस्जिद के बाहर हनुमान चालीसा पाठ के ऐलान के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति बनी थी। पुलिस ने सतर्कता बढ़ाकर स्थिति को संभाला था। शुक्रवार को कड़ी सुरक्षा के बीच क्षेत्र की सभी मस्जिदों में जुमे की नमाज शांतिपूर्ण ढंग से अदा की गई।