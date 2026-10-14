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Meerut News: महिला चौपाल में पुलिस ने सुरक्षा, स्वावलंबन पर किया जागरूक

Wed, 14 Oct 2026 09:05 PM IST
मेरठ ब्यूरो
Meerut Bureau मेरठ ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 09:05 PM IST
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Police raise awareness about safety and self-reliance at women's gathering.
सरधना। पाली गांव में महिला चौपाल के दौरान महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, हेल्पलाइन नंबरों और स
सरधना। पाली गांव में बुधवार को सरधना थाना पुलिस ने महिला चौपाल का आयोजन किया। चौपाल में महिलाओं और बालिकाओं को सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन और साइबर अपराधों से बचाव के प्रति जागरूक किया गया। सीओ सरधना आशुतोष कुमार और प्रभारी निरीक्षक दिनेश प्रताप मौजूद रहे। पुलिस अधिकारियों ने हेल्पलाइन नंबर 1090, 181, 112, 1098, 102 बताए। साइबर अपराधों की शिकायत के लिए 1930 नंबर की जानकारी दी गई। अधिकारियों ने ऑनलाइन ठगी से सतर्क रहने की अपील की। उन्होंने संदिग्ध फोन या वेब लिंक पर भरोसा न करने को कहा। केंद्र व प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं से भी अवगत कराया गया। पुलिस ने कहा कि किसी भी समस्या में तत्काल सूचना दें। महिला सुरक्षा और सम्मान के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है।
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