Meerut News: पुलिस ने दुष्कर्म के आरोपी को किया गिरफ्तार

कंकरखेड़ा। पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहे आरोपी पावली खास निवासी आकाश को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि आरोपी चार दिन पूर्व पीड़िता को बहला-फुसलाकर होटल ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया था। इस दौरान उसने मोबाइल फोन से वीडियो भी बना लिया था।आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर पीड़िता पर दबाव बना रहा था। पीड़िता की तहरीर पर प्राथमिकी दर्ज कर पुलिस आरोपी की तलाश कर रही थी। घटना के बाद से आरोपी घर से भागा हुआ था। पुलिस ने शुक्रवार को आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। सीओ दौराला शिव ठाकुर का कहना है कि आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।